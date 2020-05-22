Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan otomobilden tabanca ve bıçaklar çıktı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde tabanca ve bıçaklar ele geçirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen otomobili durdurmak istedi.



Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp uzaklaşan araç, Kula istikametine kaçarken Valeks Kavşağında önü kesilerek durduruldu.



Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan kişinin alkollü oldukları tespit edilirken otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, çeşitli uzunluklarda 3 bıçak ve 1 satır ele geçirildi.



Sürücüye, 5 bin 608 lira trafik cezası uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

Otomobil sürücüsü ve arkadaşına araç içerisinde sosyal mesafeyi uymadıkları gerekçesiyle de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararına muhalefetten işlem yapıldı.