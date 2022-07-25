Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı - Son Dakika
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Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı

25.07.2022 12:37
Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı

Manisa'da, uygulama noktasından kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sırasında çarptığı 2 polis aracında hasara neden oldu.

Manisa'da, uygulama noktasından kaçan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sırasında çarptığı 2 polis aracında hasara neden oldu.

Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Kavşağı'nda uygulama yapan trafik ekipleri, plakası belirtilmeyen kamyoneti durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan kamyonet sürücüsü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Takip sırasında çarptığı 2 polis otosunda hasara neden olan sürücüsü kaçtı.

Ekipler, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği Yunusemre Belediyesinden sosyal belediyecilik örneği Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular
Kaynak: AA

Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sırasında 2 polis aracına çarptı - Son Dakika
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