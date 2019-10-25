Manisa'da durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile eşi Meliha Özdemir, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Demirci - Salihli karayolu'nun 30'uncu kilometresinde 45 PF 561 plakalı Abdullah Özdemir (21) yönetimindeki otomobil, Armutlu mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak yolcu bekleme durağına çarptı.

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