Son Dakika Haberleri: Manisa'da durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Manisa'da durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'da durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

6 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkarak durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'da durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde kontrolden çıkarak durağa çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Demirci - Salihli karayolu'nun 30'uncu kilometresinde 45 PF 561 plakalı Abdullah Özdemir (21) yönetimindeki otomobil, Armutlu mahalle mevkiinde kontrolden çıkarak yolcu bekleme durağına çarptı.

Ambulansla Köprübaşı Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü ile eşi Meliha Özdemir, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Salihli, Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:20 Kaynak: AA
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