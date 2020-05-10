Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Manisa'da durdurulan bir otomobilde kokain ve metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Alaşehir'e uyuşturucu madde götürüleceği bilgisini aldı.
Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli otomobili Akkeçili Mahallesi yolu üzerinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 1,6 gram kokain, 12 gram metamfetamin, 1 tabanca, 2 şarjör, 23 mermi ve 2 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat geçirildi.
Otomobilde bulunan M.Ö. (46), R.Ö. (44), G.G. (22) ile E.Ö.K. gözaltına alındı.
Zanlılardan R.Ö, G.G. ve E.Ö.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, M.Ö adliyeye sevk edildi.