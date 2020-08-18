Manisa'da düşük kalite üzümde alımlar başladı

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde sumalık adı verilen düşük kalite üzümlerde alım geçtiğimiz yıllara göre 15 gün erken başladı. Kilogramı 90 kuruşa yapılan alımlarda üreticiler fiyatların düşük olmasından şikayet etti.

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde üzüm hasadı öncesi ve sonrasında bağlarda yapılan temizlik çalışması sonucunda kalitesi düşük üzümler sumalık adı verilerek ayrılıyor. Başta alkol üreten fabrikaların büyük ilgi gösterdiği sumalık üzüm alımları, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yaşanan doğal afetler nedeniyle bu yıl 15 gün erken başladı. Başta Sultaniye olmak üzere çeşitli türlerdeki sumalık üzümlerin kilosu 90 kuruştan satılıyor. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticileri memnun etmedi. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sıkıntılar yaşayan üzüm üreticisi bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle üzümde istenilen kaliteyi yakalayamadı.

Çıkma üzüm fiyatlarının bu yıl düşük olduğunu belirten üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, "Bu sene yaşanan doğal afetlerden dolayı sumalık üzüm hasadı 15 gün önce başladı. Şu an çıkma üzümleri 90 kuruştan alıyoruz. Günlük 150 tona kadar çıkma üzüm alabiliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl yaşanan doğal afetlerden dolayı beklenen kalitenin yakalanamadığını belirten üzüm üreticisi Ali Doğan, "Bu sene yaşanan doğal afetlerden dolayı üzümcülerimiz mağdur oldu. Maliyetler çok yüksek, mazot pahalı, ilaç pahalı. Üzümler hep çıkma üzüm olarak dökülüyor. Çıkma üzümün kilosu 90 kuruş, oysa bir kilo üzümün maliyeti 2 lirayı geçiyor. Bu sene üzüm fiyatları maliyetleri kurtarmıyor. Üzümcülerimize devlet büyüklerimiz destek olursa çok iyi olur" dedi.

Üzüm sezonunun başlamasıyla, özellikle ürününü yaş satmak isteyen üreticilerin kaliteyi arttırmak için bağlarında temizlik yapmaları gerektiğini vurgulayan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise şunları söyledi:

"Yaş üzüm alıcısı bağ alanına girdiği zaman üzümün albenisini görmesi gerekir. Ayıca halk arasında, 'artık üzüm' ya da 'şaraplık' olarak olarak değerlendirilen kalitesi düşük üzümlerin ayıklanması gerekir. Ayıklanan bu üzümler yaş satmaya ve kurutmaya uygun olmayabilir. Bu üzümler şaraplık olarak değerlendiriliyor. Alaşehir ve çevresinde yetiştirilen Sultaniye üzümün sofralık ve kurutmalıktan sonra geriye kalan üzümler de suma fabrikalarına işlenir ve alkol yapımında kullanılır. Başta Alaşehir olmak üzere, Sarıgöl, Salihli gibi bölgelerde şaraplık üzüm alıcıları alımları sürdürmektedir. Şaraplık olarak kesilen üzümler Alaşehir Suma Fabrikası ile İzmir ve Afyon gibi merkezlerdeki suma fabrikalarında işlenmekte."

Bölgede yaşanan doğal afetlerden ve küresel ısınmalardan dolayı rekoltenin düştüğünü belirten Türk, "Buna bağlı olarak üzüm fiyatları gerek kuru üzümde, gerek yaş üzümde gerekse çıkma üzümlerde tavan yapmıştır. Bu da bölge halkımız için iyi bir avantajdır" ifadelerini kullandı. - MANİSA