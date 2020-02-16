Manisa'da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa'da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

Manisa'da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi

21 dakika önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen 'Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Dart Grup Müsabakaları' oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Manisa'da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi, System.String[]

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde organize edilen 'Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Dart Grup Müsabakaları' oynanan final müsabakaları ile sona erdi.


15-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkek Dart grup müsabakalarına 21 ilden, 36 okul takımı olmak üzere 143 sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Türkiye Dart Şampiyonası'na katılacak Okullara ise şöyle oluştu: "Kızlar Kategorisi; birinci Ankara Özel Aziziye Anadolu Lisesi, ikinci İzmir Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Denizli Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, dördüncü Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Erkekler Kategorisinde ise; birinci Bilecik Özel Bozüyük Sınav Koleji, ikinci Denizli Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncü Aydın Şukufe Cemal Özbaş Çok Programlı Anadolu Lisesi ve dördüncü Muğla Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi."


Dereceye giren takıma madalya ve katılım belgelerini Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Dart Manisa İl Temsilcisi Emre Abar ve Okul Sporları İl Tertip komitesi tarafından verildi. - MANİSA

Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Uzman Doktor Mehmet Cengiz: Kış mevsiminde solunum yoluyla bulaşan hastalık riski artıyor
Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut'u istiyor Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:05:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da düzenlenen Gençler Dart Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]