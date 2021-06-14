Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Olayla ilgili E.K, M.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Yapılan aramada satışa hazır 51 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte alkolden zehirlenme belirtisiyle sağlık kurumuna başvurmasının ardından, sahte içki imal edildiği öne sürülen bir iş yerine baskın düzenledi.

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