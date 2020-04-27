Manisa'da EBA TV'yi izleyemeyen öğrencilere televizyon desteği - Son Dakika

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'yi izleyemeyen öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından televizyon hediye edildi.

Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje koordinatörü Çiğdem Beşer, sosyal medya hesabından öğrencilerinin evlerinde televizyon olmadığı için EBA TV'ye bağlanamadıklarını ve uzaktan eğitim alamadıklarını bildirdi.

Sosyal medya paylaşımının ardından harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi görevlileri, Vestel A.Ş tarafından temin edilen televizyonları teslim aldı.

AR-GE birimi görevlileri Kübra Çelebi, Özden Kabak ve Türker Yağmur tarafından Gölmarmara ilçesinde bulunan öğrenciler evlerine getirilen televizyonlarla büyük mutluluk yaşadı.

Öğrenciler, hediyelerle birlikte hem ramazan hem de bayram sevinci yaşadıklarını bildirerek, artık EBA TV'de derslerini takip edebilecekleri için çok mutlu olduklarını söyledi.