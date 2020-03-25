- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık - Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı - Son Dakika

- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

6 saat önce

- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar tarafından toplanan 3 bin adet sağlık maskesi Alaşehir Devlet Hastanesine bağışlandı.

- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar tarafından toplanan 3 bin adet sağlık maskesi Alaşehir Devlet Hastanesine bağışlandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eczacılar örnek bir davranışa imza attı. Alaşehir'de bulunan 36 eczacı Alaşehir Eczacılar Odası koordinesinde 3 bin adet tıbbi cerrahi maske topladı. Korona virüs salgını nedeniyle artan maske ihtiyacı özellikle hastanelerde tıbbi cerrahi maske ihtiyacına cevap vermek isteyen eczacılar toplanan 3 bin maskeyi Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gem'e teslim etti.

Yaşanan maske sıkıntısına cevap vermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Metehan Özcan, "Tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde ve dünyada bir maske sıkıntısı yaşanmakta. Biz Alaşehir eczacılar olarak halkımızı da mağdur etmeden bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Bizim için canla başla çalışan Alaşehir Devlet Hastanesi personeli, doktoru, hasta bakıcısı, eczacısı, güvenlik görevlisi ve hemşiresi bu durumdan mağdur olmaması için maskeleri toparlayıp Alaşehir Devlet Hastanesi'ne yardım olarak getirdik. Ülkemizde sağlık çalışanları için yapılan alkış eylemine biz de katkıda bulunmak istedik. Alaşehirli eczacılar olarak alkışlardan daha fazlasını yapmak için 3 bin adet maskeyi Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimliğine getirdik" dedi.

Alaşehir Eczacılar Odası Başkanı Ali Doğan, yönetim kurulu üyeleri Metehan Özcan ve Mehmet Türkmen koordinesinde toplanan maskeleri teslim alan Başhekim Opr. Dr. Kadir Gem, eczacılara teşekkür etti.

(HK-AY-NT-Y)

- Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı

Alaşehir Devlet Hastanesi, Alaşehir, Manisa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:56:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Manisa'da eczacılardan sağlıkçılara maske bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]