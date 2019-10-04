Son Dakika Haberleri: Manisa'da 'ege derbisi' günü
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Manisa'da 'ege derbisi' günü

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kötü gidişe çare bulmaya çalışan Manisaspor, Ege derbisinde Ci Group Buca'yı konuk edecek.

Manisa'da 'ege derbisi' günü, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kötü gidişe çare bulmaya çalışan Manisaspor, Ege derbisinde Ci Group Buca'yı konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma yarın saat 15.30'da başlayacak.
Altyapısından ve amatör ligden gelen genç kadrosuyla mücadele eden, sezon başlamadan FIFA tarafından 6 puanı silinen Manisaspor, son 3 maçtır puan yüzü göremedi. Galibiyeti bulunmayan siyah-beyazlı ekip grupta -4 puanla son sırada yer alıyor. Teknik direktör Ercümend Coşkundere ile 7 puanla namağlup zirve takipçisiyken yollarını ayıran Ci Group Buca ise yeni teknik patronu Nihat Balan yönetiminde çıktığı 2 maçta 2 mağlubiyetle ayrılırken haftaya 9'uncu sırada başladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Buca, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:27 Kaynak: DHA
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