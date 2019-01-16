Manisa'da Eğitime Kar Engeli
23 dakika önce
Manisa'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Manisa
'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçede gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Açıklamada, Demirci
ve Kula
ilçesindeki tüm okullar, Selendi
ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan okullar ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki okullar, Kırkağaç
'ta taşımalı eğitim yapılan okullar, Gördes
ilçe merkezi dışında kalan okullar ve Sarıgöl
'de 5 ayrı taşıma bölgesindeki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.
Taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli
'de 3, Turgutlu
'da 13, Salihli
'de 13, Şehzadeler
'de bir, ve Alaşehir
'de de 19 mahalleden taşınan öğrencilere yönelik yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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