Son Dakika Haberleri: Manisa'da Eğitime Kar Engeli

Manisa'da Eğitime Kar Engeli

23 dakika önce

Manisa'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Manisa'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Manisa'nın 11 ilçesinde ve mahallelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 11 ilçede gün boyu etkili olan kar yağışı sonrası olumsuz hava şartları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada, Demirci ve Kula ilçesindeki tüm okullar, Selendi ilçe genelinde taşımalı eğitim yapan okullar ve ilçe merkezi dışında kalan mahallelerdeki okullar, Kırkağaç'ta taşımalı eğitim yapılan okullar, Gördes ilçe merkezi dışında kalan okullar ve Sarıgöl'de 5 ayrı taşıma bölgesindeki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Taşımalı eğitimin uygulandığı Ahmetli'de 3, Turgutlu'da 13, Salihli'de 13, Şehzadeler'de bir, ve Alaşehir'de de 19 mahalleden taşınan öğrencilere yönelik yarın eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Sarıgöl, Kırkağaç, Manisa, Güncel
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