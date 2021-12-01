Manisa'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle giren kişi yakalandı - Son Dakika

Sınav salonuna gelen polis ekipleri, A.N.P'nin (18) üzerinde yaptığı aramada kıyafetinin içine gizlenmiş kamera, kulaklık, mobil modem ve bağlantı kabloları ele geçirdi.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına kulaklık, kamera ve mobil modem düzeneği ile giren bir kişi yakalandı.

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