Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti - Son Dakika

Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisine yazılan trafik cezasını ve polisleri yola oturarak protesto etti.

Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisine yazılan trafik cezasını ve polisleri yola oturarak protesto etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akçakmak yolunda sepetli motosikletle seyir halinde olan İzzet Akça, yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Akça'ya 2 bin 56 lira ceza kesildi, motosikleti çekiciyle kaldırıldı.

Ceza yazılmasına sinirlenen Akça, Akçakmak yoluna oturarak yaklaşık yarım saat trafik akışını engelledi.


Gazetecilere açıklama yapan İzzet Akça, polislerin kendisine ceza kesmek için karakola götürdükleri belirterek, şunları söyledi:


"Çocuklarımı kurstan almak için gidiyordum. Polis beni durdurdu ve beni karakola götürdüler. Benim cezamı kesmek için karakola götürdüler, 'benim cezamı kesin gideyim' dedim. Şimdi ben burada oturuyorum. Beni karakoldan buraya geri getirip bıraktılar, ben de burada oturacağım."


Polis ekiplerinin ikna ederek yoldan kaldırdığı Akça, ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Turgutlu, Manisa, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trafik cezası yedi, yolda oturma eylemi yaptı
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
23:56 Kudüs'te Noel ağacı aydınlatıldı - Son Dakika
23:56 ABD'li Senatör Graham: "Azil süreci Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak" - Son Dakika
23:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu - Son Dakika
23:53 Galatasaray - MKE Ankaragücü maçının ardından - Fatih Terim (3) - Son Dakika
23:50 İtalya'da "Sardalyalar"dan büyük Roma mitingi - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:01:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]