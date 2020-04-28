Manisa'da EİKP kapsamında 1. ve 2. faz ödemeler tamamlandı

Manisa'da EİKP 1. ve 2. faz ödemeleri kapsamında hak sahiplerine toplam 63 milyon 166 bin TL ödeme yapıldı.



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Manisa'da 2. faz ödemeleri de tamamlandı. Manisa genelinde 1. ve 2. faz ödemelerinde toplam 63 bin 166 hak sahibine 1.000 TL'lik yardım ödemesi evlerinde yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi Pandemi Sosyal Destek programı kapsamında yapılan 1000'er TL'lik yardımda 2. faz ödemeleri de tamamlandı. Manisa Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları ve PTT görevlileri aracılığı ile hak sahiplerine evlerinde teslim edilen 1000'er TL'lik yardımdan, Manisa genelinde 2. faz ödemelerinden 25 bin 764 vatandaş faydalandı.



Manisa'da EİKP 1. ve 2. faz ödemeleri kapsamında, 63 bin 166 hak sahibine toplam 63 milyon 166 bin TL ödeme gerçekleştirildi.



3. faz başvuruları devam ediyor



Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin 3. faz başvurularının da devam ettiği ve vatandaşların başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekleri açıklandı. - MANİSA