Manisa'da ekstasy ve bonzai operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda ekstasy ve bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Salihli'ye uyuşturucu madde getirip ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 31 adet ekstasy olarak tabir edilen uyuşturucu hap ile 4 kilo 60 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Operasyonla ilgili olarak göz altına Y.Y ve G.Y emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi. - MANİSA