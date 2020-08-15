Manisa'da elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Üner'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, gıda üretimi yapan bir fabrikanın tadilatında çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Ümit Üner, elektrik akımına kapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 23:45

Kaynak: AA

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