Manisa'da elektrik trafosunda patlama: 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, elektrik trafosunda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Sinirli Mahallesi Kara Azmak mevkisindeki tarlada kesilen elektriği kontrol etmek için trafoya bakmak isteyen Abdulkadir Karataş (42), Mustafa Çakır (35) ve Muhammet Çakır (26), meydana gelen patlama nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Abdulkadir Karataş'ın İzmir Bozkaya Hastanesine sevk edildiği bildirildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.