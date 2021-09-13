Manisa'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Yunusemre ve Alaşehir ilçesinde operasyonlar düzenlendi. Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese yapılan baskında 17 parça halinde 117,29 gram eroin, 8 parça halinde 74,45 gram metamfetamin maddesi, 5 adet sentetik ecza, 4 adet hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 927,7 TL para ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, 2 şüpheli de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yakalanan 2 kişinin üzerinde ve 1 adreste yapılan aramalarda 2 parça halinde 2,18 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli işlem yapılarak serbest bırakılırken 1 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA