Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı - Son Dakika
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Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

10.05.2022 18:53

Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı eğitim verildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, öğrencilere ve sürücülere emniyet kemeri simülasyon aracıyla uygulamalı eğitim verildi.

Karayolları Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü "Bir Hareketine Bakar Hayat" sloganıyla etkinlik düzenledi.

Programda, trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri öğrencilere alkollü kişilerin görüşünü sağlayan gözlük taktırdı ve yaşanan görme zorluğunu alkollü araç kullanmanın tehlikesini anlattı.

Öğrencilere, trafikte emniyet kemeri ve kurallara uymanın önemi anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesmek yerine simülasyon aracına bindirerek bir kaza esnasında yaşayacakları zorlukları ve hayati tehlikeyi uygulamalı olarak gösterdi.

Taha Görkem Çelik, simülasyon aracında ilk kez tecrübe edindiğini, kaza esnasında emniyet kemerinin bizleri nasıl hayata bağladığını uygulamalı olarak gördüğünü ifade etti.

Simülasyon eğitimi sonrasında öğrencilere düdük, broşür ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Yapılan uygulamaya Kula Kaymakamı Kemal Duru da eşlik etti.

Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı
Emniyet kemerinin önemi simülasyonla anlatıldı

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Kaynak: AA

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