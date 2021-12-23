Manisa'da emniyet ve jandarmadan ortan denetleme - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen helikopterli denetlemede 823 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 104 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi ve tefecilik yapmak suçundan UYAP kaydı ile aranması bulunan 1 kişi de yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara- Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopter destekli denetleme yapıldı. Yapılan denetlemede Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 jandarma trafik timi, 2 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 5 jandarma asayiş timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 58 personel katıldı.

Denetlemelerde 823 araç kontrol edilirken trafik ihlali yapan 104 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi ve tefecilik yapmak suçundan UYAP kaydı ile aranması bulunan 1 kişi de yakalandı. - MANİSA