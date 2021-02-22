Manisa'da emniyetin öğrenci ve velilere yönelik projeleri tanıtıldı - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilecek "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Siberay" ve "Gelecek Ellerimizde" adlı projeler tanıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu'ndaki tanıtım etkinliğine, Manisa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Birol Muslu da katıldı.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle, uyuşturucu ile mücadele, "Siber Ay" projesi ile siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, "Gelecek Ellerimizde" projesi ile 18 yaşından küçüklerin suça karışmalarının önüne geçilmesi konularında çalışma yapılacağı belirtildi.

Projeler kapsamında kent genelinde bulunan 434 okulda, 20 bin 400 öğrenci ve ailelerine ulaşılması hedeflendiği de belirtildi.