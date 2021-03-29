Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

29.03.2021 16:18
Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi, System.String[]

Manisa'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen 4. Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri sahiplerini buldu.

Manisa'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen 4. Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan ödül töreninde bu sene son iki yılın değerlendirmesi sonunda en çok kitap okuyanlara Manisa İl Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Manisa İl Halk Kütüphanesi (Kitapsaray) bahçesinde düzenlenen törene Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa İl Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit, kitapseverler ve veliler katıldı.

Bu yıl 57. Kütüphane Haftasının "Çağları aşan söz" teması ile kutlandığını kaydeden Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak yaptığı konuşmasında, "Pandemi kuralları nedeniyle programımızı dışarı ve aile arasında yapmak istedik. Bugün bu törene ismini veren İbrahim Türek şehrimize 2 tane kütüphane kazandırmış şuanda 90 yaşında ve Amerika'da yaşıyor. Bugün bu ödüllerimizi onun adına veriyoruz ve bugün Manisa'nın en çok okuyanları aramızda. Sizin sayenizde bugün yapılan istatistik sonuçlarına göre Türkiye'de 4. durumdayız" dedi.

Pandemi nedeniyle geçen yıl yapılmayan okuma ödül töreni bu sene son iki yıl değerlendirilerek belirlendi. Yapılan değerlendirme sonunda dereceye girenlere ödülleri Manisa Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ve Manisa İl Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit tarafından verildi.

Çocuk kategorisinde 1. 1ırada 325 kitap okuyan Berra Erva Memiş, 2. sırada 295 kitapla Aden Derince ve 3. sırada 202 kitapla Elif Kundakçı oldu. Genç kategorisinde 1. sırada 129 kitap okuyan Fatma Udül, 2. sırada 109 kitap okuyan Aleyna Maçin, 3. sırada 107 kitap okuyan Esma Kocabey oldu. Yetişkin kategorisinde 650 kitap okuyan Seçil Oklu birinci olurken, 2. sırada 156 kitap okuyan Nalan Everek, 3. sırada 149 kitap okuyan Uğur Kaya oldu. Dr. İbrahim Türek Şehzadeler Çocuk Kütüphanesi okuma ödüllerinde ise 1. Yiğit Enes Çetin ve Hilal Lale Çetin kardeşler, 2. Mehmet Can ve Fadime Nur Özcan kardeşler, 3. ise Emirhan Öncü oldu. Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi okuma ödüllerinde ise 1. Umut Yalveç, 2. Melek Er ve 3. Arda Tolga Dağlı oldu. - MANİSA

Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi
Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi

Kütüphane Haftası, Pandemi, Manisa, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manisa'da en çok kitap okuyanlar ödüllendirildi - Son Dakika


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