Üye Girişi
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı

25.06.2021 15:12
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı, System.String[]

Manisa'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi hedeflenen "En İyi Narkotik Polisi Anne"...

Manisa'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesi hedeflenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesiyle ilgili seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından annelerin bilinçlendirilerek anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespit edilmesi ve çocukların bağımlılığa yakalanmadan uyuşturucudan kurtarılması için hazırlanan "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında seminer düzenlendi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen seminerde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve paydaş sivil toplum kuruluşları tarafından sunumlar yapıldı. Yapılan sunumlarda madde bağımlılığına sürüklenen insanların ve çevresindekilerin yaşadıklarına zorluklara ve madde bağımlılığından kurtulmanın güçlüğüne değinildi. Öte yandan sunumlarda uyuşturucuyla mücadelede en iyi yöntemin çocukların madde bağımlığına yakalanmadan müdahale edilmesi konusuna dikkat çekildi.

Projede özellikle ev kadını olan annelere ulaşılması ve bilgilendirmeler yapılarak çocuklarındaki bir takım anormal değişimleri gözlemlemeleri ve uyuşturucu kullanımı şüphesi varsa da harekete geçirilmesi hedefleniyor.

Vali Karadeniz Manisa'da yapılan başarılı operasyonları rakamlarla anlattı

Seminerde konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Kurum ve kuruluşlarımız yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilimiz genelinde uyuşturucu kullanımının yaygın olduğu metruk olduğu tespit edilen 584 binanın 373'ünün yıkımı gerçekleştirilmiş. 109 metruk bina güvenli hale getirilerek kalan binaların yıkım onarım ve rehabilitasyon çalışmaları devam etmektedir. Riskli olarak tespit edilen 17 parka kamera sistemi kurulumu yapılarak bu alanların güvenliği sağlanmıştır. İlimiz genelinde aydınlatması olmayan ya da aydınlatması zayıf olan sokak ve park alanlarında 2074 adet sokak lambası faal hale getirilmiştir. 2021 yılı içerisinde kolluk kuvvetlerinin ilimiz genelinde yapmış olduğu başarılı çalışmalar neticesinde 12 bin 446 gram esrar, bin 55 adet sentetik hap, 28 bin 57 gram bonzai, 1999 kök kenevir bitkisi, 56 gram eroin, 100 gram kokain, 71 gram Aftyon sakızı, 30 bin 383 adet sentetik ecza maddesi, 7 bin 415 gram metanfetamin, 89 skunk maddesi, 1 milyon 182 bin 500 kök haşaş bitkisi ele geçirilmiş. Ayrıca meydana gelen bin 437 narkotik kaçakçılığı olayında 2 bin 87 şahıs yakalanarak bunların 182'si tutuklanmıştır" dedi.

"Daha çok anneye ve hedef kitleye ulaşmalıyız"

Uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısının büyük olduğuna dikkat çeken Vali Karadeniz, "Yapılan araştırmalarda uyuşturucu ile mücadelede ailenin katkısı büyük önem arz etmektedir. Özellikle annelerimizin bu konuda bilinçli olması yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması açısından önemli bir faktördür. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'En iyi narkotik polisi anne' projesi faaliyete geçirilmiştir. Projenin amacı uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk ve ergen iletişimi, bağımlılık sorununa çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi, anneler aracılığı ile uyuşturucu kullanımının erken tespiti ve bağımlılık sarmalına yakalanmadan çocuğa müdahale edilmesidir. Yapılan anketlerde uyuşturucu bağımlısı bireylerin annelerinin yüzde 90 oranında ev hanımı olduklarının tespit edilmesiyle uyuşturucu madde kullanımına yönelik önleyici faaliyetler bütününün mikro bazda hayata geçirilmesi hedeflenmiştir. Annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilinciyle çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlılığının büyük oranda önüne geçileceği ön görülmektedir. Tüm paydaş kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile 'En iyi narkotik polisi anne' projesinin sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle daha çok anneye ve hedef kitleye ulaşmalıyız" diye konuştu.

Önleyici olmanın uyuşturucu ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Vali Karadeniz, "Kolluk güçlerimiz ve adli mercilerimiz ne kadar mücadele ederse etsinler, bu konuda tedavi merkezlerimiz ne kadar gelişmiş olursa olsun uyuşturucuyla mücadelede en etkili faktör önleyici olabilmekten geçiyor. Henüz bağımlılık yapan bir maddeyi bırakma iradesi gösteremeyen bir kişiye bu maddeyi bıraktıracak bir tedavi yöntemi icat edilmemiştir. İstemeyen bir kişiye değil bağımlılık yapan maddeyi tütün kullanımı varsa sigara kullanımını bile bıraktıramazsınız. Dolayısıyla önleyici olmak oldukça önemli. Risk faktörü taşıyan ailelerde bu çalışmalarımızı daha fazla yoğunlaştırarak önleyici olmanın yollarını aramalıyız" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı
Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti 15:51 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti 15:38 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı 15:18 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm 15:03 Yayınladığı müstehcen video ile tepki çeken Kerimcan Durmaz: İntihar etmeyi düşündüm Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak 14:42 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var 14:33 Yıllarca akrabamın cinsel istismarına uğradım! Avukat Feyza Altun: Elimde ses kayıtları var
Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı 13:42 Türkiye'de ilk kez görüntülendi! Etçil dev çekirge görenleri şaşkına uğrattı Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 13:29 Türkiye'nin en şanslı köyü! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı

Son Dakika Haberleri
15:53 AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi
15:50 Borçsuzluk kağıdıyla ilgili kapıda bekleyen tehlikeyi Başkan Burak Elmas itiraf etti
15:48 Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin
15:37 "Katarlılara sınavsız tıp eğitimi" iddialarıyla ilgili AK Parti'den gençlere mesaj: Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın
15:36 Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış
15:17 24 yaşındaki ön libero Ivan Ljubic, Fenerbahçe'den aldığı resmi teklifi doğruladı
15:13 Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı
14:54 Cengiz Ünder'i isteyen Fenerbahçe, Mourinho'dan gelecek haberi bekliyor
14:49 Ülkedeki en önemli konuyu konuşmayı unutan Biden'ı, Kamala Harris kurtartı
14:41 Son Dakika: Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyeliler için 2024'e kadar 3 milyar euro destek yapacak
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış Necati Şaşmaz'ın avukatı intihar etti! Lüks rezidansın 5. katından atlamış         
15:36
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" iddialarını yalanladı         
15:13
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu Kaan Yıldırım'a ayrılık iyi gelmedi! Hadise ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğraf yorum yağmuruna tutuldu         
14:03
JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu JASAT dedektifleri iş başında! Müge Anlı'da sinir krizi geçiren doktorun çağrısı karşılık buldu         
13:37
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı Yüzük ayrıntısı dikkat çekti! Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı nişan yüzüğünü attı         
13:24
Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıda Sedat Peker'in de adı geçti         
13:19
Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor Tesla ile iş birliği yapan PUBG Mobile'ın 1.5 sürümü geliyor         
11:52
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı         
10:15
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 15:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 'En iyi narkotik polisi anne' toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement