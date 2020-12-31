Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma - Son Dakika

Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma

31.12.2020 10:20

Yol yapıldı, engeller kaldırıldı.

Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma

Yolların bozuk olduğu için dışarı çıkamayan engelli gencin yüzü Alaşehir Belediyesiyle güldü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde küçük yaşta geçirdiği havale nedeniyle yürüme ve konuşma yetisini kaybeden 19 yaşındaki engelli genç, mahallesindeki yolların bozuk olması nedeniyle evinden dışarı çıkıp temiz hava alamıyordu. Bu durum üzerine anne Fadime Açıkgöz'ün sosyal medyadan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ulaşarak durumu anlatması sonrası yol sorunu çözüme kavuştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Serinyayla Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Aslı Açıkgöz, küçük yaşta geçirdiği havale nedeniyle konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Ancak tekerlekli sandalye ile dışarı çıkabilen Açıkgöz, evinin önündeki yolların bozuk olması nedeniyle anne Fadime Açıkgöz'ün sırtında taşımak zorunda kalıyordu. Bu durum üzerine sosyal medyadan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na ulaşan anne Açıkgöz, kızı Aslı'nın rahatça dışarı çıkabilmesi için evinin önüne yol yapılmasını istedi. Bu istek karşısında duyarsız kalmayan Başkan Öküzcüoğlu, aileyi ziyaret ederek durumu yerinde inceledi. Başkan Öküzcüoğlu'nun talimatları sonrasında engelli Aslı Açıkgöz'ün evine yol yapıldı. Yol yapım çalışmalarını da yerinde inceleyen Başkan Öküzcüoğlu, Açıkgöz ailesiyle de yakından ilgilendi.

Evinin yolu olmadığı için kız Aslı'yı yıllarca sırtında taşıdığını belirten anne Fadime Açıkgöz, "Başkanımıza sosyal medya üzerinden ulaştık. Yolumuz çok kötüydü. Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu da evimize gelerek yollarımızı inceledi. Kızım Aslı artık rahat rahat gezebilecek" dedi.

Kendilerine sosyal medya üzerinden ulaşılması sonrası hemen duruma müdahale ettiklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Serinyayla Mahallesi'nde oturan Fadime Açıkgöz, sosyal medya üzerinden bize ulaşarak, küçük yaşta geçirdiği havale nedeniyle engelli duruma düşen, kızı olduğunu, yollarının bakımsız ve bozuk olması nedeniyle, kızını dışarıya çıkaramadığını, zorunlu hallerde sırtında taşıdığını belirtti. Bunun üzerine hemen mahalleye gittik, sorunları yerinde izledik, şikayetleri dinledik. Fen işleri ekiplerimizle kızımız Aslı için yolun hemen yapılmasını sağladık. Kilit parke taşı döşedik. Bundan böyle kızımız Aslı kendi engelli arabasıyla istediği yere gidebilecek. Anne Fadime Açıkgöz de Aslı'yı sırtında değil, engelli arabasıyla taşıyabilecek" dedi.

Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma
Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma

Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir, Engelli, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yol yapıldı, engeller kaldırıldı...Engelli gencin yüzünü güldüren çalışma - Son Dakika


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