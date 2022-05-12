Manisa'da Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Manisa'da jandarma, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık çalışması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında il genelindeki engelsiz yaşam merkezlerini ziyaret etti.
Jandarma, engellilerin sürücüler tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla bedensel engellilerin kullandığı tekerlekli sandalyelere fosforlu bantlar yapıştırdı, merkezdeki engellileri jandarma araçlarında ağırladı.
Ekipler ayrıca engellilere genel trafik kuralları hakkında seminer verdi.
Kaynak: AA
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