Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. (35), Yedi Eylül Mahallesi Kervan Yolu Caddesi'nde eniştesi Mehmet Sayar'ın evine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö, Mehmet Sayar'a tabancayla ateş etti.

Sayar, merminin başına isabet etmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Daha sonra tabancayla kendi kafasına ateş eden M.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan, buradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen M.Ö'nün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

3 çocuk babası Sayar'ın cenazesi, ilçe devlet hastanesinin morguna götürüldü.

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı
Zeytinburnu'nda, 'yasak aşk' cinayeti! Bir kadın mali müşaviri ofisinde öldürüp intihar etti Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var

Son Dakika Haberleri
06:34 Bursa için fırtına uyarısı - Son Dakika
06:20 Trump ve Abe telefonda Kuzey Kore ve İran'ı görüştü - Son Dakika
06:03 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:54 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:50 Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 06:42:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da eniştesini öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]