Manisa'da erik ağacı kasımda meyve verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erik ağacı kasımda meyve verdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Turgutlu ilçesinde, Osman Akmeşe'ye ait Sarıbey Mahallesi'ndeki bahçede erik ağaçlarının meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Akmeşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, havalar sıcak seyrettiği için erik ağaçlarının çiçek açıp meyve verdiğini söyledi.

Böyle bir durumla pek karşılaşmadığını ifade eden Akmeşe, "Normalde baharda mahsulünü aldığımız ağaçlarımız, kasım ayının ortasında erik verdi. Görenler de şaşırıyor." diye konuştu.