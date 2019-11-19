Son Dakika Haberleri: Manisa'da erik ağaçları kasımda meyve verdi
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Manisa'da erik ağaçları kasımda meyve verdi

7 saat önce

Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu erik ağaçları çiçek açtı, meyve verdi.

Manisa'da erik ağaçları kasımda meyve verdi, System.String[]

Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu erik ağaçları çiçek açtı, meyve verdi.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, ilk defa bu mevsimde dalında erik gördüğünü söyledi.

Geçen yıl 15 Kasım'da ilçeye kar yağdığını anımsatan Karakaya, "Bazı kırsal mahallelerimizden de çiftçilerimizden telefonlar alıyoruz. Ağaçlarda yapraklar yeniden yeşilleniyor, genç ağaçlarda ise filiz vermeye başladı." dedi.

Erik ağacının sahibi Abdi Küçükkaraca ise kasım ayında ilk defa böyle bir şey yaşadığını dile getirdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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