Manisa'da erken uyarı istasyonlarının montajı başladı - Son Dakika
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Manisa'da erken uyarı istasyonlarının montajı başladı

6 saat önce

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında önlem alabilmelerini sağlamak amacıyla satın aldığı 24 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarının montajları başladı.

Manisa'da erken uyarı istasyonlarının montajı başladı, System.String[]

Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, üreticilerin hava şartlarından doğacak olumsuzluklar karşısında önlem alabilmelerini sağlamak amacıyla satın aldığı 24 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarının montajları başladı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte montajı gerçekleştirilen istasyonda incelemelerde bulundu.


Üreticiye yönelik projeleriyle dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'yle üreticinin yüzünü güldürecek bir işbirliğine imza attı. Daha önce 14 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne tahsis eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 adet yeni Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu alarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne tahsisinin yapılması noktasında daha önce protokol imzalamıştı. Yeni alınan 24 yeni istasyonun kurulumuna başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta ve Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli ile birlikte Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar mahallesinde kurulumu gerçekleştirilen Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu'nu yerinde inceledi. Üreticilerle de bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu hakkında bilgiler aldı.


14 istasyon 2015'te faaliyete geçti


Üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, çiftçilerin gelir ve refah düzeylerinin yükseltilmesi, üretimde verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile işbirliği yapılarak teknolojinin tarım alanlarımız ile buluşması ve modern teknolojiden Manisalı üreticilerimizin faydalanması sağlanması için 'Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulması için çalışma yapılarak 14 adet İklim İstasyonu alımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılarak Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi 2015 yılında faaliyete geçirildi" dedi.


"İnternet sitemizden ölçüm değerlerine ulaşılabilir"


Üreticilerin hava şartlarından doğacak olumsuzluklardan zararını en aza indirmek, hastalıklara erken müdahale edip ürün kaybına uğramadan hastalığı savuşturabilmeleri ya da don zararına karşı önlem alabilmelerinin amaçlandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar vermek, en uygun ilaçlama zamanını saptamak, üreticileri uyarmak ve böylece onları bu zararlıların mücadelesinde para, enerji ve zaman kaybından kurtarmak, ilaçların çevreye yaptığı zararı en aza indirmek amacıyla sistemden alınan verilerin değerlendirilmesi ve üreticilerimizin kısa mesaj yolu ile uyarılması İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Erken Uyarı Sisteminden alınan veriler doğrultusunda değerlendirme yapılarak sisteme kayıtlı üreticilere kısa mesaj yolu ile ilaçlama yapmaları gerektiği tarih bilgisi verilecek ve uyarı harici zamanda tahmini gözleme ve alışkanlıklara dayalı yapılan gereksiz ilaçlama yapılması önlenecektir. Tüketicilerinde kalıntı problemi olamayan daha az sayıda kimyasal ilaçlamaya maruz kalmış, sağlıklı ürüne ulaşması da sağlanmış olacaktır. Çiftçilerimiz Manisa Büyükşehir Belediyesi İnternet sitesinden sistemdeki cihazların ölçtüğü sıcaklık, yağış, rüzgar ve toprak nemi vb. ölçümlerine ulaşabilmekteler" diye konuştu.


Proje ödül almaya değer bulundu


Sistemin ölçüm hassasiyetinin artırılması ve bağ alanları dışında özellikle ilimizin önemli bir diğer ürünü olan zeytin alanlarının da tahmin ve erken uyarı sistemi kapsamına alınması için yürütülen çalışma kapsamında Türkiye Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu akıllı şehirler proje yarışmasına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi projesi yarışmada ödül almaya değer bulunduğunu ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, "Ödüllü projemizde satın alımı yapılan 24 adet yeni istasyonun montaj çalışmaları başlamıştır. Salgın döneminde de olsak gerekli tedbirleri alarak üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz. Üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, Üreticinin daha iyi gelir elde etmesini sağlarken, tüketicilerinde daha kaliteli, daha güvenli gıdaya daha uygun fiyattan ulaşmasına vesile olacaktır" dedi.


2 milyon dekar araziye hizmet verilecek


Montaj çalışmaları başlayan 24 adet yeni istasyon ile hem bağ alanlarında alan bazlı ölçüm hassasiyetinin artırılması sağlanmış hem de Kula' dan Soma'ya, Gördes'e kadar olan 1,2 milyon dekar zeytinlik alanlarımızda da tahmin ve erken uyarı hizmeti verilmeye başlanacak. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine kayıtlarını yaptırmış 60 bin çiftçimiz sistem üzerinden kısa mesaj ile bilgi almakta. İlimizde toplam 40 adet istasyondan yaklaşık 2 milyon dekar tarım arazisinde tahmin ve erken uyarı hizmeti verilecek. Sistemden faydalanmak ve ücretsiz SMS ile uyarıları almak isteyen çiftçilerimizin İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine cep telefonu numaralarını kayıt ettirmeleri yeterli olacak. İlimize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:29 Kaynak: İHA


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