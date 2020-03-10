Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü - Son Dakika Ekonomi

Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü

6 saat önce

Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının gerçekleştirildiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler beyaza büründü Nisan ayının 15'inde ilk kiraz hasadının...

Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü

Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının gerçekleştirildiği Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde erkenci kiraz ağaçlarının bulunduğu bahçeler beyaza büründü

Nisan ayının 15'inde ilk kiraz hasadının yapılması bekleniyor

MANİSA - Kuzey yarım kürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da erkenci tür kirazların yetiştiği ağaçlar çiçek açtı. Nisan ayının 15'inde ilk kirazların tezgahlarda olması beklenirken, üreticiler bu yılki fiyatlardan umutlu.

Mikroklima iklimine sahip Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde kiraz bahçeleri beyaza büründü. Her yıl kuzey yarım kürenin ilk kirazının hasat edildiği bölgede üreticiler, bu yıl verimin daha iyi olmasını beklediklerini ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl ilk kirazın 250 TL'den sembolik olarak satıldığı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde üreticilik yapan İrfan Turgut, "Benim burada yaklaşık 15 dönüm kiraz bahçem var. Şu an kirazlar çiçek açmış durumda. Kuzey yarım kürede ilk kiraz burada çıkıyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki ayın 15'ine doğru kirazlarımızı toplamaya başlarız. Geçen sene bir hafta öncesinde çiçeklenme başlamıştı. Şu anda ilaçlamalar başladı. Ay sonuna doğru kirazlar koruk şeklinde olur. Önümüzdeki ayın ortasında da Allah'ın izniyle toplamaya başlarız. Burada çok fazla kiraz türü var. Geçen sene fiyatlarımız çok güzeldi. Şu an için rekolte anlamında bir fikrimiz yok ama mevsim şartları güzel gitti. Tahminen baktığım zaman geçen seneden daha fazla bir rekolte bekliyorum.Geçen sene bölge bölge mahsulde düşüklük vardı ama bu sene öyle bir duyum almadık. İnşallah iyi olur" dedi.

Manisa'da erkenci kiraz ağaçları çiçek açtı, bahçeler beyaza büründü

Sancaklıbozköy, Şehzadeler, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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