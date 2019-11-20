Manisa'da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Nevin N'nin (31) cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan Nevin N'nin cenazesi, Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'ndeki Seyitahmet Camisi'ne getirildi.

Üzerine yazma örtülen ve bir demet çiçeğin bulunduğu cenaze, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından yeni ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine kadının yakınları ve komşuları katıldı.

Zanlı tutuklandı

Zanlı A.N'nin (36) polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının 26 Eylül'de eşi Nevin N. ile olduğu bir fotoğrafı, "Her şeyden vazgeçerim ama her şeyimden vazgeçmem." notunu yazarak sosyal medyada paylaştığı görüldü.

Akhisar'ın Reşatbey Mahallesi'nde bu sabah A.N, 6 ay önce evlendiği, ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan eşi Nevin N'yi ruhsatsız tüfeğiyle öldürmüş, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.