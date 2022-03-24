Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

24.03.2022 12:24
Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından yaralayan sanığa, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Manisa'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından yaralayan sanığa, 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Mikail O. (32), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur E.O. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mikail O'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. "Kasten öldürme" suçunun teşebbüste kalması nedeniyle Mikail O'nun cezasını 16 yıla indiren heyet, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 13 yıl 4 ay olarak belirledi.

Aynı davada "nitelikli cinsel saldırı" suçundan da yargılanan sanık, bu suçlamadan beraat etti.

Saruhanlı ilçesinde 20 Kasım 2021'de boşanmak istediği eşi Mikail O'nun bıçaklı saldırısı sonucu boğazından yaralanan 3 çocuk annesi E.O, Manisa Şehir Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da eşini yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement