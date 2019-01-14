Manisa'da Eski Adliye Lojmanlarında Yangın
14 dakika önce
Manisa'da eski adliye lojmanlarında yangınMANİSA'da, metruk haldeki 11 katlı eski adliye lojmanlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Manisa
'da eski adliye lojmanlarında yangın
MANİSA'da, metruk haldeki 11 katlı eski adliye lojmanlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Şehzadeler
ilçesi 1'nci Anafartalar Mahallesi
1706 sokakta, metruk haldeki eski adliye lojmanlarında, bugün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 11 katlı binanın ikinci katından yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, elektrik bağlantısı bulunmayan binada, kanepe ve tahta kapıların yandığını tespit etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Polis
ekipleri, yangını kimin çıkardığının belirlenmesi için çalışma başlattı.
2014 yılının Mart ayındaki deprem testinin ardından dayanıksız raporu verilen binanın, aynı yılın Haziran ayında boşaltıldığı ve yıkım kararı alındığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:30 Kaynak: DHA
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