Son Dakika › Güncel › Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Manisa'da eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, M.T, Subaşı Mahallesi'nde karşılaştığı eski eşi A.M. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.T, A.M'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim Hayatını kaybeden usta oyuncu Yıldız Kenter'in son fotoğrafları ortaya çıktı