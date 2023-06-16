Manisa'da eski eşini öldüren adam intihar etti - Son Dakika
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Manisa'da eski eşini öldüren adam intihar etti

16.06.2023 09:30

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İsmet Dalmış, eski eşi Şükran Dalmış'a silahlı saldırıda bulunan şahıs daha sonra intihar etti. Şükran Dalmış ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşil alanda tartışmaya başlayan İsmet Dalmış, eski eşi Şükran Dalmış'a kurşun yağdırdı. Şükran Dalmış silahlı saldırı sonrasında yere yığılırken, İsmet Dalmış ise ardından kendi kafasına sıkarak hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI EŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Şükran Dalmış ilk müdahale yapılmasının ardından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da korkunç cinayet: Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Manisa'da korkunç cinayet: Önce eski eşini sonra kendini vurdu
Kaynak: İHA
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Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

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