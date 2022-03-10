Manisa'da eski iplik ve kumaşlarla tasarlanan kıyafetler sergilendi - Son Dakika
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Manisa'da eski iplik ve kumaşlarla tasarlanan kıyafetler sergilendi

10.03.2022 13:52
Manisa'da eski iplik ve kumaşlarla tasarlanan kıyafetler sergilendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde kullanılmış tekstil ürünlerinden elde edilen iplik ve kumaş parçalarından tasarlanan kıyafetler, düzenlenen defileyle sergilendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde kullanılmış tekstil ürünlerinden elde edilen iplik ve kumaş parçalarından tasarlanan kıyafetler, düzenlenen defileyle sergilendi.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğündeki örgü kursuna katılan kadınlar, eskiyen ya da kullanmadıkları kıyafet, perde, örtü ve benzeri ürünlerden elde ettikleri iplik ve kumaş parçalarından başta kıyafet olmak üzere, çanta, bere, oyuncak ve masa örtüsü gibi ürünler hazırladı.

İleri dönüşümü sağlanan iplerle ortaya çıkarılan ürünler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen sergide kadınların beğenisine sunuldu. Sergi kapsamında kazak, yelek ve ceketler de defile ile sergilendi.

Örgü kursu usta öğreticisi Emine Gülsen yaptığı açıklamada "Kadınlarımız ve kızlarımız kursumuzda çok güzel eserler yaptılar. Yaptığımız her bir eseri eski ip, kumaş ve perdelerden yaptık. Parça dantelleri çay ile boyadık. Eski kanaviçeleri geliştirerek balkon örtüsü yaptık. Eski kumaştan kırk pare örtü yaptık. Evdeki parçaları çocuklar için oyuncaklara dönüştürdük." dedi.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya da düzenledikleri etkinlikle sıfır atık projesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek kursiyerlerin, eserlerin satışından gelir elde ettiklerine de işaret etti.

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Halk Eğitimi Merkezi, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da eski iplik ve kumaşlarla tasarlanan kıyafetler sergilendi - Son Dakika


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