Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı yakalandı

6 saat önce

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı yakalandı.

Manisa'da eski iş yerinden kasa çalan zanlı yakalandı, System.String[]

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce bir ay çalışıp ayrıldığı iş yerinden, 150 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı çalan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi'ndeki iş yerinin kapısının kırılıp çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının 32 yaşındaki S.B. olduğunu belirledi. Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Daha önce de hırsızlıktan 4 suç kaydı olduğu belirlenen S.B'nin, kasanın çalındığı iş yerinde yaklaşık 3 yıl önce bir aylığına çalıştığı öğrenildi.

Zanlının evinde ve kullandığı otomobilde yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve sahte plaka ele geçirildi.

Çelik kasa arsada bulundu

Öte yandan, iş yerinden çalınan ve balyozla açıldığı tespit edilen çelik kasa, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir arsada bulundu.

İçinden 150 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasının alındığı öne sürülen çelik kasa, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından iş yeri sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehzadeler, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:54 Kaynak: AA
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