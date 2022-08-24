Üzüm sergileri su altında kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Üzüm sergileri su altında kaldı

24.08.2022 19:34
Üzüm sergileri su altında kaldı

Manisa'da etkili olan sağanak yağış sonrası sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler su altında kaldı.

Manisa'da etkili olan sağanak yağış sonrası sergilerde kurutulmaya bırakılan üzümler su altında kaldı.

Manisa'da sağanak yağış etkili olurken, bazı üzüm bağlarından kesilen ve kurutulmaya bırakılan çekirdeksiz Sultaniye üzümler su altında kaldı. Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesindeki bazı üzüm kurutma sergilerinin zarar gördüğünü kaydeden Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Yağışlardan dolayı bazı bölgelerde kurutmaya bırakılan üzümler yağmur altında kaldı. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Meteoroloji verilerine göre yağışların 1-2 gün daha devam edeceğini öğrendik. Özellikle bu konuda üreticilerimizi ürünlerinin zarar görmemesi noktasında uyarıyoruz" dedi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı Manisa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı Manisa'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzüm sergileri su altında kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:42 Tecrübeli hoca Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü açıkladı: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
21:24 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?" sorusuna cevap
21:06 Adana Demirspor formasıyla beğeni toplayan Matias Vargas, Shanghai Port'a transfer oldu
20:33 Trabzonspor, Kopenhag karşısına tur için çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:06 Sevilla'da sakatlanan Marcao, antrenmana çıkmayınca taraftarlar deliye döndü
20:01 FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara transfer olduğu iddia edilen İsmail Küçükkaya ilk kez konuştu
19:49 İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca şaşkınlık yaşadı
19:21 Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: 25 senedir ailemize aitti, babamın hatıraları var
19:09 Kopenhag taraftarları Trabzon'da! Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlar yaptılar
19:03 Millet ve Cumhur'dan sonra, içinde HDP'nin de olduğu yeni bir ittifak daha doğuyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 21:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: Üzüm sergileri su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement