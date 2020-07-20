Manisa'da ev çatısında yangın - Son Dakika

Manisa'da ev çatısında yangın

MANİSA - Manisa'da bir evin çatı katı katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale edilirken, yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bie apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken apartmanda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.