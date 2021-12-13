Manisa'da ev kundaklayan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir evi kundaklayıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen ve polis tarafından Kula ilçesinde yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Salihli'nin Özyurt Mahallesi 769 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert V.'ye ait ikamet sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi kişilerce kundaklandı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada evi kundaklayıp, havaya ateş ederek çevre güvenliğini tehdit ettikleri ileri sürülen kişilerin M.B.(22) ve M.K.(40) olduğunu ve olay yerine 06 JMU 11 plakalı araçla geldiklerini tespit etti. PTS kayıtlarından aracın Salihli'den Ankara İstikametine çıkışı bilgisi üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. 2 şüpheli, olayda kullanılan ruhsatsız tüfekle birlikte Kula ilçesinde yakalandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA