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Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

04.02.2022 15:52
Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ikamette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 77. Sokakta bulunan Fatih Sitesinin 4. katındaki Habip Ç.'ye ait evde henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, maddi zarara neden olurken, dumandan etkilenen ve binada mahsur kalan Habib Ç., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, dumandan etkilenen Habib Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi
Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi

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Salihli, İtfaiye, Yangın, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da ev yangını, 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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