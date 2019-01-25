Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ev Yangını: 1 Ölü

Manisa'da Ev Yangını: 1 Ölü

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Manisa'da Ev Yangını: 1 Ölü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde, evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Beşeylül Mahallesi 511 Sokak'ta, Ümmü İnci'ye (81) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı.

Söndürme çalışmalarının ardından evde yapılan incelemede, İnci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

İnci'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:04 Kaynak: AA

Salihli, Manisa, Güncel
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