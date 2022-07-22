Yangın Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H.'ye ait boş evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler merdivenli araç yardımıyla çıktıkları 5. kattaki yangına müdahale etti. Evin salon kısmında prize takılı olan ev aletlerinden çıktığı belirlenen yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manisa'da ev yangını - Son Dakika

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