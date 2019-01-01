Manisa'da Ev Yangını
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, İstasyonaltı Mahallesi Kale
Sokak'ta Şevki Fidan'a ait evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında aile fertlerinin komşu ziyaretinde oldukları öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:07 Kaynak: AA
Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!
MHP'li Lideri Bahçeli'ye Doğum Gününde Doldurulmuş Kurt Kafası Hediye Edildi
AK Partili Başkana Silahlı Saldırı! Mermi Sağ Gözünün Altından Girdi
Iğdır'da Sınır Karakoluna Roketli Saldırı: 1 Askerimiz Yaralandı