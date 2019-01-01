Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ev Yangını

Manisa'da Ev Yangını

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, İstasyonaltı Mahallesi Kale Sokak'ta Şevki Fidan'a ait evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.


Yangın sırasında aile fertlerinin komşu ziyaretinde oldukları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:07 Kaynak: AA

Kale, Turgutlu, Manisa, Güncel
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