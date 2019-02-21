Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ev Yangını

Manisa'da Ev Yangını

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manisa'da Ev Yangını, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.


Yedi Eylül Mahallesi Aygün Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Eylül, Turgutlu, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokağa Serilen Halılar, Ne Kadar Çok Eskirse O Kadar Çok Değer Kazanıyor Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti!

Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 06:02:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]