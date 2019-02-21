Manisa'da Ev Yangını
1 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.
Yedi Eylül
Mahallesi Aygün Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişinin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:52 Kaynak: AA
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