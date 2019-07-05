Son Dakika Haberleri: Manisa'da ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Manisa'da ev yangını

58 dakika önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Manisa'da ev yangını, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Şehit Fevzi Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Evde bulunan engelli Hüseyin Yalçınkaya (42) ile üst katta oturan Alime Kaynak (73) ve oğlu Ahmet Kaynak (47) dumandan etkilendi.
Komşularının yardımıyla evden çıkan Yalçınkaya ile Alime ve Ahmet Kaynak Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:42 Kaynak: AA
Alaşehir, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aladağ yangın faciası davasında karar çıktı Rusya Devlet Başkanı Putin, Libya'daki olaylardan NATO'yu sorumlu tuttu Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 01:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]