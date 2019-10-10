Manisa'da ev yangını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Subaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

İncelemede yanan evde kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Görgü tanıkları, annesiyle yaşadığı öğrenilen Samet Açıkkozu'nun, yangından kısa süre önce evden ayrıldığını belirtti.

Öte yandan bina sahibi ile kiracısı Samet Açıkkozu'nun "evden çıkma" meselesi yüzünden bir süre önce tartıştıkları öğrenildi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.