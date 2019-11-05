Manisa'da ev yangını
7 saat önce
Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:50 Kaynak: AA
Turgutlu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu Caddesinde Yavuz Semizler'e ait evden çıkan dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi.
Kullanılmayan eve kapıdan giremeyen ekipler, merdivenle çıktıkları balkondaki kapıyı kırarak yangına müdahale etti.
Yangında evde hasar oluştu.
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