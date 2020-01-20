Manisa'da ev yangını - Son Dakika
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Manisa'da ev yangını

19 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde erken saatlerde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Subaşı Mahallesi Gani Sokakta 2 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangını fark eden, soyadı öğrenilemeyen Ayşe adlı kadın evden dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışması sonrasında alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde hasar oluştu.

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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