Manisa'da ev yangını hasara yol açtı - Son Dakika

13 Eylül Mahallesi M. Şeren Sokak'taki 2 katlı bir binanın ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

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